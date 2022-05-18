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الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل أثبتت بقتل شيرين أبو عاقلة والاعتداء على جنازتها أنها لا تأبه للإدانات الدولية

Lebanon 24
18-05-2022 | 05:42
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