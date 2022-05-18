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حركة أمل وحزب الله في بيان: الاستحقاق الانتخابي مضى والمطلوب اليوم عودة الجميع لمنطق الحوار والتلاقي للخروج من الواقع الاقتصادي الخانق

Lebanon 24
18-05-2022 | 06:44
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