22
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
25
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
بوريل: دول الخليج شريك أساسي للاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات
Lebanon 24
18-05-2022
|
08:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بوريل: لا تزال هناك صعوبات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الإجماع المطلوب على مقترح حظر النفط الروسي (الجزيرة)
Lebanon 24
بوريل: لا تزال هناك صعوبات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الإجماع المطلوب على مقترح حظر النفط الروسي (الجزيرة)
18/05/2022 20:03:00
18/05/2022 20:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بوريل: دول الاتحاد الأوروبي ستدعم انضمام السويد وفنلندا للناتو
Lebanon 24
بوريل: دول الاتحاد الأوروبي ستدعم انضمام السويد وفنلندا للناتو
18/05/2022 20:03:00
18/05/2022 20:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء بلجيكا: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي يتطلب 10 سنوات
Lebanon 24
رئيس وزراء بلجيكا: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي يتطلب 10 سنوات
18/05/2022 20:03:00
18/05/2022 20:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بوريل: المفوضية الأوروبية تتعهد بتقديم مبلغ 3 مليارات يورو لدعم الشعب السوري
Lebanon 24
بوريل: المفوضية الأوروبية تتعهد بتقديم مبلغ 3 مليارات يورو لدعم الشعب السوري
18/05/2022 20:03:00
18/05/2022 20:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ملكة جمال لبنان السابقة على السرير بالشورت القصير... والمتابعون: "كتير هيك الجمال" (صور)
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة على السرير بالشورت القصير... والمتابعون: "كتير هيك الجمال" (صور)
14:30 | 2022-05-17
17/05/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يرصد حادثاً مروّعاً في صيدا.. المشهدُ مخيف!
Lebanon 24
فيديو يرصد حادثاً مروّعاً في صيدا.. المشهدُ مخيف!
14:11 | 2022-05-17
17/05/2022 02:11:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلاثة نواب خارج تكتّل كبير
Lebanon 24
ثلاثة نواب خارج تكتّل كبير
01:30 | 2022-05-18
18/05/2022 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في طرابلس والجيش يتدخّل فوراً.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
توتر في طرابلس والجيش يتدخّل فوراً.. إليكم ما حصل
15:08 | 2022-05-17
17/05/2022 03:08:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يترشح" بإرادة شعبية لرئاسة المجلس" و3 مرشحين لنيابة الرئيس
Lebanon 24
بري يترشح" بإرادة شعبية لرئاسة المجلس" و3 مرشحين لنيابة الرئيس
22:27 | 2022-05-17
17/05/2022 10:27:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
12:54 | 2022-05-18
مسؤول رفيع بوزارة الدفاع الأميركية: الأوكرانيون يدفعون الروس للتراجع أكثر باتجاه الحدود (الجزيرة)
12:52 | 2022-05-18
مسؤول في البنتاغون: حزمة مساعدات عسكرية "نوعية" الى كييف قريبا (سكاي نيوز عربية)
12:51 | 2022-05-18
إعادة فتح السير قرب جامع الامين وجسر الرينغ بيروت (التحكم المروري)
12:46 | 2022-05-18
قطع السير قرب حديقة الصنايع الحمرا بيروت (التحكم المروري)
12:40 | 2022-05-18
رئيس المفوضية الأوروبية: خطتنا هي فك ارتباطنا بالطاقة الروسية بأسرع وقت ممكن (سكاي نيوز عربية)
فيديو
"مرسيدس" و"BYD" تنتجان واحدة من أجمل السيارات وأكثرها فخامة... تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
"مرسيدس" و"BYD" تنتجان واحدة من أجمل السيارات وأكثرها فخامة... تعرفوا إليها (فيديو)
11:00 | 2022-05-18
18/05/2022 20:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إكتشاف كائنات عمرها 830 مليون عام محاصرة في صخرة قديمة! (فيديو)
Lebanon 24
إكتشاف كائنات عمرها 830 مليون عام محاصرة في صخرة قديمة! (فيديو)
16:00 | 2022-05-17
18/05/2022 20:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منافس قوي لـ"Land Cruiser" الشهيرة... تعرفوا إلى رباعية الدفع الجديدة من "BAIC" (فيديو)
Lebanon 24
منافس قوي لـ"Land Cruiser" الشهيرة... تعرفوا إلى رباعية الدفع الجديدة من "BAIC" (فيديو)
11:00 | 2022-05-17
18/05/2022 20:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact