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الرئيس الليتواني: نأمل في انضمام سلس للسويد وفنلندا إلى النيتو ونتطلع للترحيب بهما في قمة الحلف القادمة (الجزيرة)

Lebanon 24
18-05-2022 | 12:16
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