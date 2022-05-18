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نصر الله: نشكر جميع الجهات المسؤولة عن هذه الانتخابات من رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس الوزراء والوزارات المعنية والأجهزة الأمنية والقضاة

Lebanon 24
18-05-2022 | 13:42
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