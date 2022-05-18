نصرالله: "في واحد" يحمل النسبة الاكبر من المسؤولية بما يعانيه الشعب اللبناني اقتصادياً اليوم ورغم كل الدعم الذي حصل عليه من السفارات لم يحصل على أكثر من نائبين اثنين!

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