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نصرالله: "في واحد" يحمل النسبة الاكبر من المسؤولية بما يعانيه الشعب اللبناني اقتصادياً اليوم ورغم كل الدعم الذي حصل عليه من السفارات لم يحصل على أكثر من نائبين اثنين!

Lebanon 24
18-05-2022 | 14:19
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نصرالله: يجب ان لا ننسى من عام 1982 من وقف الى جانب الشعب اللبناني ومقاومته وساعد على ضرب الاحتلال اي سوريا والجمهورية الاسلامية الايرانية وهم جزء اليوم من الحرب الانتخابية وعلينا ان نتذكر من وقف الى جانب "اسرائيل" وفي مقدمهم اميركا وبعض الدول العربي
lebanon 24
18/05/2022 23:50:45 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله خلال المهرجان الانتخابي الذي يقيمه حزب الله في البقاع: هدف المهرجان في اماكنه الثلاثة هو التعبير عن الدعم الشعبي والسياسي والمعنوي للوائح الثلاث لائحة "زحلة الرسالة" ولائحة "الغد الافضل" ولائحة "الامل والوفاء"
lebanon 24
18/05/2022 23:50:45 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع عبر "الجديد": اشكر الشعب اللبناني على اعطائنا الثقة واليوم هو بداية عملية الانقاذ، هذا ما قلناه في الحملة الانتخابية وهذا ما سنقوم به
lebanon 24
18/05/2022 23:50:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: لبنان منهوب وليس مكسوراً، وها هم يحاولون تحميل تبعات النتائج لكم، والمسؤولية لي. أنا الذي لطالما حذّرت، منذ أكثر من 25 سنة، من سياسات مالية سترهن البلد، وسياسات اقتصادية ستوقعه بأزمات مستقبلية
lebanon 24
18/05/2022 23:50:45 Lebanon 24 Lebanon 24
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