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البيت الأبيض: الرئيس بايدن لم يكن على تواصل وثيق مع ابنته التي أصيبت بكورونا

Lebanon 24
18-05-2022 | 14:42
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