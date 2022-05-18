Advertisement

أخبار عاجلة

قوات دونيتسك الموالية لروسيا: مقتل مدنيين اثنين في قصف أوكراني على مدينة ياسينوفاتايا شمال دونيتسك (الجزيرة)

Lebanon 24
18-05-2022 | 14:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انفجارات في شمال مدينة دونيتسك عند خطوط التماس بين قوات موالية لأوكرانيا وأخرى لروسيا شرقي البلاد
lebanon 24
18/05/2022 23:52:23 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم زابوروجيا: روسيا نقلت جزءا من قواتها من ماريوبول إلى الشمال لمحاصرة القوات الأوكرانية عند حدود دونيتسك (الجزيرة)
lebanon 24
18/05/2022 23:52:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الانفصاليون في دونيتسك: القوات الأوكرانية خرقت وقف إطلاق النار المعلن اليوم لتأمين خروج المدنيين من ماريوبول (الجزيرة)
lebanon 24
18/05/2022 23:52:23 Lebanon 24 Lebanon 24
دونيتسك تعلن تدمير مقر قيادة قوات "الشمال" الأوكرانية ومقتل آمريه
lebanon 24
18/05/2022 23:52:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
16:38 | 2022-05-18
16:17 | 2022-05-18
16:15 | 2022-05-18
16:06 | 2022-05-18
16:05 | 2022-05-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website