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مبعوثو حلف الناتو يفشلون في التوصل إلى توافق بشأن ما إذا كانوا سيبدأون محادثات العضوية مع فنلندا والسويد من جراء الاعتراض التركي

Lebanon 24
18-05-2022 | 15:34
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