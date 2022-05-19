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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: خطأ فني تسبب في إطلاق صواريخ اعتراضية مما أدى لتفعيل نظام الإنذارات (سكاي نيوز)

Lebanon 24
19-05-2022 | 02:16
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