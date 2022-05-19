مخزومي من دار الفتوى: للتعاون فيما بيننا وتوقعاتي أن هذا المجلس النيابي هو بداية الدولة والتغيير وطرد الدويلة لكن هذه الانتخابات لم تكن شفافة وتضمّنت عملية تزوير

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