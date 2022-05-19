النائب نقولا نحاس من مجلس النواب: توصّلنا إلى اتفاق على نصّ مشروع يُلبّي الطّموحات وإعطاء الناس ضمانة لشيخوختهم وهذا أمر أساسيّ لخلق الأمان الاجتماعي

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