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رئيس الوزراء البولندي: انضمام السويد وفنلندا للنيتو تعزيز مهم للسلام في أوروبا وهزيمة خطيرة للكرملين

Lebanon 24
19-05-2022 | 04:08
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