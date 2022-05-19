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أردوغان: ننتهج سياسة التوازن في علاقاتنا مع روسيا وأوكرانيا ولا ننوي قطع الروابط مع بوتين ولا زيلنسكي

Lebanon 24
19-05-2022 | 05:22
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