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جعجع: من المفارقات التي حصلت في الإنتخابات أن كثرًا من رموز النظام السوري وحزب الله "طاروا" وحزب القومي السوري وحزب البعث خرجا من المجلس النيابي

Lebanon 24
19-05-2022 | 07:16
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