Advertisement

أخبار عاجلة

جعجع: لدينا 200 ألف صوت تفضيلي أما التيار الوطني الحر فحصل على 130 ألفًا ومواصفات رئيس المجلس النيابي لا تنطبق على الرئيس نبيه بري

Lebanon 24
19-05-2022 | 07:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جبران باسيل: التيار الوطني الحر انتصر في الانتخابات النيابية والانتصار الفعلي يكون في مشروع بناء الدولة والاصلاح الحقيقي
lebanon 24
20/05/2022 02:39:00 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع لـ"العربية": الارقام الاولية في كل المناطق المسيحية تشير الى تقدم القوات اللبنانية على التيار الوطني الحر
lebanon 24
20/05/2022 02:39:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يدلي بصوته في البترون
lebanon 24
20/05/2022 02:39:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس فؤاد السنيورة: المقاطعة تؤدي إلى هيمنة حزب الله وحلفائه على المجلس النيابي (الحدث)
lebanon 24
20/05/2022 02:39:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
18:47 | 2022-05-19
17:49 | 2022-05-19
17:30 | 2022-05-19
17:26 | 2022-05-19
17:17 | 2022-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website