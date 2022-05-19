القرم: غداً الفرصة الاخيرة أمام مجلس الوزراء لوقف انهيار القطاع ورفع تعرفة القطاع الخلوي فبلا إنترنت لا مدارس ولا مستشفيات ولا اقتصاد وبلا اقتصاد لا يوجد لبنان

Lebanon 24