Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الفنلندي: القوات المسلحة الفنلندية هي من بين الأقوى في أوروبا (الجزيرة)

Lebanon 24
19-05-2022 | 11:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحكومة الفنلندية: الرئيس يقرر رسميا إخطار الناتو بطلب هلسنكي الانضمام إلى عضويته (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
20/05/2022 02:42:06 Lebanon 24 Lebanon 24
نوفوستي: الرئيس الروسي قال لنظيره الفنلندي إنه لا يوجد خطر على فنلندا وإن تخليها عن الحياد سيكون خطأ (الجزيرة)
lebanon 24
20/05/2022 02:42:06 Lebanon 24 Lebanon 24
خطاب ملكة بريطانيا في افتتاح مجلس العموم: الحكومة ستستثمر في القوات المسلحة وستساهم في ضمان أمن أوروبا عبر "الناتو"
lebanon 24
20/05/2022 02:42:06 Lebanon 24 Lebanon 24
المخابرات الأوكرانية: القوات المسلحة استعادت السيطرة على قرية روسكا لوزوفا على طريق خاركيف - بيلغورود الرئيس
lebanon 24
20/05/2022 02:42:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
18:47 | 2022-05-19
17:49 | 2022-05-19
17:30 | 2022-05-19
17:26 | 2022-05-19
17:17 | 2022-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website