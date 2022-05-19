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رئيسة وزراء السويد من واشنطن: نتواصل مع الجميع بما في ذلك الأتراك لحل القضايا العالقة بشأن انضمامنا للناتو (الشرق)

Lebanon 24
19-05-2022 | 11:10
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