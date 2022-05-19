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المندوب الروسي: الغرب لديه مخزونات عالية من الحبوب ودعوته لتسريع توريد الغذاء من أوكرانيا غريبة وغير بريئة (الجزيرة)

Lebanon 24
19-05-2022 | 13:36
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