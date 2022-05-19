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مستشار الأمن القومي الأميركي: ناقشت إنتاج النفط مع نائب وزير الدفاع السعودي

Lebanon 24
19-05-2022 | 17:17
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