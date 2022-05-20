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انخفاض سعر صرف الدولار إلى أقل من 60 روبلا في أفضل أداء للعملة الروسية منذ عام 2018

Lebanon 24
20-05-2022 | 03:54
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