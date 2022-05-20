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القوات الروسية تحاول تطويق 10 ألاف مقاتل أوكراني في ليسي شانسك وسيفر دونيتسك (العربية)

Lebanon 24
20-05-2022 | 07:52
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