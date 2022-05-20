الرئيس عون أشاد بالتفاهم الذي ساد بين الوزراء وما قاموا به من عمل خلال الفترة القصيرة من عمر الحكومة شاكراً رئيس الحكومة والوزراء على جهودهم في هذا الاتجاه

Lebanon 24