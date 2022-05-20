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السيّد نصرالله: منطقتنا لا تزال مستنزفة وتواجه الحروب منذ 74 سنة منذ النكبة الفلسطينية عام 1948

Lebanon 24
20-05-2022 | 10:46
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السيّد نصرالله: في ما خص ما يجري اليوم بين روسيا واوكرانيا هناك مخاوف من ان تذهب الامور الى ما هو ابعد من المعركة الروسية الاوكرانية لان ما يجري اليوم فيه الكثير من العبر والدروس يجب ان يبنى عليها في منطقتنا
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