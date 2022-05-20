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مجلس الوزراء يُقر زيادة تعرفة الاتصالات ابتداءً من شهر تموز المقبل (الجديد)

Lebanon 24
20-05-2022 | 10:52
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