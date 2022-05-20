Advertisement

أخبار عاجلة

نصر الله: يجب السعي إلى دولة عادلة وقادرة لكن الأساس هو السلطة التي تحكم هذه الدولة وارتباطاتها

Lebanon 24
20-05-2022 | 11:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نصرالله: القضاء في لبنان متعثر وهذا يجب أن يُعالج والدولة العادلة تعني وجود قضاء نزيه وعادل وقضاة كفوئين
lebanon 24
21/05/2022 07:53:26 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: مسؤولية بناء الدولة العادلة هي مسؤولية الجميع ومن يدعي أنه يستطيع القيام بذلك لوحده ليس صادقا
lebanon 24
21/05/2022 07:53:26 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل : هناك مسؤولية ثلاثية للمنظومة السياسية التي صنعت عجز الدولة وحزب الله الذي عزل لبنان ووضعه تحت وطأة العقوبات، وثالثا السياسة النقدية التي اتبعها مصرف لبنان (LBCI)
lebanon 24
21/05/2022 07:53:26 Lebanon 24 Lebanon 24
نصر الله: انتهت اليوم الإنتخابات النيابية ولتتفضل الكتل النيابية إلى المجلس النيابي لإستكمال بناء الدولة وإقرار القوانين "ويمكن نتفق نحنا وياكن"
lebanon 24
21/05/2022 07:53:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
00:38 | 2022-05-21
00:36 | 2022-05-21
00:24 | 2022-05-21
00:04 | 2022-05-21
23:19 | 2022-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website