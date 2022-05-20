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نصرالله: الذي حمى لبنان هو معادلة الجيش والشعب والمقاومة

Lebanon 24
20-05-2022 | 11:22
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نصرالله: من إنجازات المقاومة أنها أسقطت مقولة "الجيش الذي لا يقهر"، وأعادت للبنان الثقة بالنفس
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21/05/2022 07:53:53 Lebanon 24 Lebanon 24
المقداد: معادلة الجيش والشعب والمقاومة يجب أن تبقى محفوظة
lebanon 24
21/05/2022 07:53:53 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: "في واحد" يحمل النسبة الاكبر من المسؤولية بما يعانيه الشعب اللبناني اقتصادياً اليوم ورغم كل الدعم الذي حصل عليه من السفارات لم يحصل على أكثر من نائبين اثنين!
lebanon 24
21/05/2022 07:53:53 Lebanon 24 Lebanon 24
نصر الله: حتى في موضوع المقاومة لا نطرح أنفسنا بديلاً عن الدولة لهذا نتحدث دائماً عن الجيش والشعب والمقاومة
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21/05/2022 07:53:53 Lebanon 24 Lebanon 24
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