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نصر الله: انتهت اليوم الإنتخابات النيابية ولتتفضل الكتل النيابية إلى المجلس النيابي لإستكمال بناء الدولة وإقرار القوانين "ويمكن نتفق نحنا وياكن"

Lebanon 24
20-05-2022 | 11:30
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