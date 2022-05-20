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نصرالله: التحدي الداهم هو الأزمة الاقتصادية والمعيشية وأزمة الخبز والدواء والكهرباء وليس سلاح المقاومة

Lebanon 24
20-05-2022 | 11:32
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نصرالله: الذين يطالبون بنزع سلاح المقاومة حين تسألهم عن البديل لا يقدمون لك بديلًا وليس لديهم سوى سلموا سلاحكم للدولة بينما نحن قدمنا استراتيجية دفاعية على مدى سنوات
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21/05/2022 07:54:13 Lebanon 24 Lebanon 24
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21/05/2022 07:54:13 Lebanon 24 Lebanon 24
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21/05/2022 07:54:13 Lebanon 24 Lebanon 24
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