Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: التحية للنواب جميعاً والتمني تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن

Lebanon 24
20-05-2022 | 12:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: أترك للمجلس النيابي الجديد بعد الانتخابات اختيار شخصية لتولي رئاسة مجلس الوزراء وبالتالي تشكيل حكومة بأسرع وقتٍ ممكن
lebanon 24
21/05/2022 07:56:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نتمنى الاسراع في تكليف رئيس حكومة جديد وتشكيل حكومة جديدة في اسرع وقت
lebanon 24
21/05/2022 07:56:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الحكومة قامت بمعظم ما التزمت به ومستعد لتشكيل حكومة جديدة في هذه الحال
lebanon 24
21/05/2022 07:56:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الكاظمي يدعو لتشكيل حكومة عراقية بأسرع وقت ممكن لخدمة البلاد (العربية)
lebanon 24
21/05/2022 07:56:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
00:38 | 2022-05-21
00:36 | 2022-05-21
00:24 | 2022-05-21
00:04 | 2022-05-21
23:19 | 2022-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website