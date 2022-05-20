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ميقاتي: أنجزنا الاستحقاق الانتخابي على مرأى العالم كلّه والشكر لكل الإداريين والموظفين والعسكريين وكل من واكب هذا الاستحقاق

Lebanon 24
20-05-2022 | 12:07
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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: الشكر كبير لكل من عمل على إنجاح الاستحقاق الانتخابي في كل دول العالم
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21/05/2022 07:56:44 Lebanon 24 Lebanon 24
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21/05/2022 07:56:44 Lebanon 24 Lebanon 24
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21/05/2022 07:56:44 Lebanon 24 Lebanon 24
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