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ميقاتي: نحن بحاجة الى تعاون كل الاطراف لأن التأخير كلفته عالية فلو قمنا بالحل منذ سنتين لكانت التكلفة اقل بكثير

Lebanon 24
20-05-2022 | 12:07
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