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وزارة الدفاع السورية: هجوم إسرائيلي بصواريخ في جنوب دمشق تسبب في مقتل 3 ووقوع خسائر مادية

Lebanon 24
20-05-2022 | 17:55
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