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البيت الأبيض: جون كيربي سيصبح المنسق لمجلس الأمن القومي الأميركي للاتصالات الاستراتيجية

Lebanon 24
20-05-2022 | 19:00
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