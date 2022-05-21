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رئيس فنلندا: أجريت محادثات "صريحة" مع أردوغان وأبلغته أننا سنلتزم بضمان الأمن المتبادل حال عضويتنا بحلف الناتو

Lebanon 24
21-05-2022 | 09:25
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