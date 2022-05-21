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السفير الأميركي: العلاقة مع البحرين مبنية على جهود تعزيز الأمن ومواجهة أنشطة إيران

Lebanon 24
21-05-2022 | 11:30
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