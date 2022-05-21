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رئيس التيار الوطني الحر: أعتذر لمن خيبنا أملهم ولم نستطع تحقيق أحلامهم لأن المنظومة كانت أقوى منا

Lebanon 24
21-05-2022 | 11:41
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