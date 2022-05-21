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باسيل: "ما في حدا مد إيدو علينا ما أكل نصيبو وأولهم رأس الفتنة بالبقاع الغربي وسليمان فرنجية قد ما اختلفنا معو بيبقى أصيل"

Lebanon 24
21-05-2022 | 11:51
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