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باسيل: متمسكون بقانون الانتخاب و"الميغاسنتر" وتطويره والوضع السياسي السني غير سليم والتشرذم بهذا الشكل خطير والوضع الشيعي ما زال متماسكاً وساهمنا بمنع اختراق المقعد الشيعي في جبيل
Lebanon 24
21-05-2022
|
11:54
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