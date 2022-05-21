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باسيل: متمسكون بقانون الانتخاب و"الميغاسنتر" وتطويره والوضع السياسي السني غير سليم والتشرذم بهذا الشكل خطير والوضع الشيعي ما زال متماسكاً وساهمنا بمنع اختراق المقعد الشيعي في جبيل

Lebanon 24
21-05-2022 | 11:54
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