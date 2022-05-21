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باسيل: نوابنا نجحوا بأصواتنا التفضيلية وبدون أي دعم لهم و"يلي عم يحكي عن الصوت التفضيلي بتردوا عليه بالمال التفضيلي"

Lebanon 24
21-05-2022 | 12:03
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باسيل: الحلفاء اليوم أقل و"بلاهن أريح" ونوابنا نجحوا بأصواتنا التفضيلية ومن دون أي دعم لهم و"يلي عم يحكي عن الصوت التفضيلي بتردوا عليه بالمال التفضيلي"
lebanon 24
21/05/2022 21:07:03 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: لماذا يجب أن نتخلى عن مقاعد هي من حقنا بالأصوات التفضيلية؟ اذا لم ندخل بلائحة لا نرحبها وبمجرد وجودها ضمن لائحة نأخذها بقوتنا وحجم تمثيلنا
lebanon 24
21/05/2022 21:07:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بالارقام والشرح: كيف يؤثر الاقتراع والأصوات التفضيلية على نتائج الانتخابات؟
lebanon 24
21/05/2022 21:07:03 Lebanon 24 Lebanon 24
حلفاء حزب الله.. خلافات على أصواته التفضيلية
lebanon 24
21/05/2022 21:07:03 Lebanon 24 Lebanon 24
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