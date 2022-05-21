باسيل: الحلفاء اليوم أقل و"بلاهن أريح" ونوابنا نجحوا بأصواتنا التفضيلية ومن دون أي دعم لهم و"يلي عم يحكي عن الصوت التفضيلي بتردوا عليه بالمال التفضيلي"

Lebanon 24