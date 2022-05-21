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رئيس المجلس الرئاسي الليبي: نحث مجلسي النواب والدولة على العمل من أجل التوصل لاتفاق حول باقي النقاط الخلافية للذهاب إلى انتخابات في أقرب وقت
Lebanon 24
21-05-2022
|
12:47
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Lebanon 24
الرئيس عون اشار في مستهل جلسة مجلس الوزراء الى ان الانتخابات تمت في ظروف مقبولة على رغم بعض الحوادث التي سجلت فيها ودعا وزارة الداخلية الى نشر النتائج بالتفصيل ضمن المهل المحددة لإفساح المجال امام الراغبين في تقديم الطعون امام المجلس الدستوري
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