Advertisement

أخبار عاجلة

الجزيرة عن انفصاليو دونيتسك: 2439 أوكرانيا من آزوفستال بينهم 78 امرأة رهن الاعتقال

Lebanon 24
21-05-2022 | 15:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انفصاليو دونيتسك: استسلام 35 عسكريا أوكرانيا اليوم في مصنع آزوفستال بماريوبول (الجزيرة)
lebanon 24
22/05/2022 02:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية: 265 عسكريا أوكرانيا استسلموا في مجمع آزوفستال بماريوبول بينهم 51 مصابا بجروح خطيرة (الجزيرة)
lebanon 24
22/05/2022 02:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24
انفصاليو دونيتسك: مقتل 39 عسكريا أوكرانيا في المعارك على مختلف جبهات دونيتسك (الجزيرة)
lebanon 24
22/05/2022 02:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24
انفصاليو دونيتسك: مصنع آزوفستال مطوق بإحكام ونستبعد أي محاولة لخرق الحصار من قبل القوات الأوكرانية (الجزيرة)
lebanon 24
22/05/2022 02:15:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
16:47 | 2022-05-21
16:04 | 2022-05-21
15:42 | 2022-05-21
15:29 | 2022-05-21
15:23 | 2022-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website