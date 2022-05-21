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قصف صاروخي يستهدف القاعدة العسكرية التركية في بعشيقة شمال العراق من دون معرفة حجم الخسائر

Lebanon 24
21-05-2022 | 15:42
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