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باسيل: التقدير لكلّ التياريين يلّي ترشحوا بالنظام وما توفقوا بس التزموا بالمناقبية الحزبيّة وتكرّموا والأسف ليلّي ما التزموا وتبهدلوا
Lebanon 24
22-05-2022
|
02:41
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باسيل: بعد 16 ايّار بيخلص عمر الحكومة والمجلس مين بدّكم انّو يمثلّكم فيهم؟ يلّي ما قبلوا يعدلّوا الدستور بكلمتين ليصير الزامي تنعمل الاستشارات بشهر وتتألّف الحكومة بشهر؟ بدّكن ننطر اشهر واشهر لتأليفها؟
Lebanon 24
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22/05/2022 13:16:42
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باسيل: رح نضلّ نواجه حتى نطلع من الإنهيار ونحاسب المتورطين ونرجّع حقوق الناس واموالهم؛ ونحمي أملاك الدولة من طمَع يلّي خربوها بالحرب وسرقوها بالسلم
Lebanon 24
باسيل: رح نضلّ نواجه حتى نطلع من الإنهيار ونحاسب المتورطين ونرجّع حقوق الناس واموالهم؛ ونحمي أملاك الدولة من طمَع يلّي خربوها بالحرب وسرقوها بالسلم
22/05/2022 13:16:42
22/05/2022 13:16:42
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