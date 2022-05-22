البطريرك الراعي في عظة الأحد: ما آلمنا ان تندلع غداة نتائج الانتخابات النيابية اضطرابات أمنية وعودة الأزمات وكأن هناك من يريد أن يعطل واقع التغيير ويريد الانقلاب على نتائج الانتخابات

Lebanon 24