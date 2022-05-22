Advertisement

أخبار عاجلة

البطريرك الراعي في عظة الأحد: ما آلمنا ان تندلع غداة نتائج الانتخابات النيابية اضطرابات أمنية وعودة الأزمات وكأن هناك من يريد أن يعطل واقع التغيير ويريد الانقلاب على نتائج الانتخابات

Lebanon 24
22-05-2022 | 03:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالأرقام والتفاصيل الكاملة.. إليكم نتائج الانتخابات النيابية الرسمية
lebanon 24
22/05/2022 13:17:09 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل للـ"أل بي سي": ما زال هناك 9 دوائر لم تحسم النتائج فيها، انما نحن مرتاحون للجو العام في الانتخابات وقد حصل تغيير في العمق
lebanon 24
22/05/2022 13:17:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الانتخابات النيابية... اليكم النتائج النهائية وفقا لبعض الماكينات الانتخابية
lebanon 24
22/05/2022 13:17:09 Lebanon 24 Lebanon 24
من هم الفائزون بالانتخابات النيابية.. اليكم النتائج غير النهائية
lebanon 24
22/05/2022 13:17:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
06:06 | 2022-05-22
05:35 | 2022-05-22
05:18 | 2022-05-22
04:57 | 2022-05-22
04:54 | 2022-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website