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وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 11 مسيّرة أوكرانية في مناطق لوغانسك ودونيتسك وخاركيف

Lebanon 24
22-05-2022 | 04:52
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