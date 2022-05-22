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السفارة الأميركية تعرب عن ارتياحها لمؤشرات التقدم في اجتماعات مجلسي النواب والدولة (الحدث)

Lebanon 24
22-05-2022 | 05:35
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