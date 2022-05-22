Advertisement

أخبار عاجلة

حزب النهضة التونسي يرفض قرار الرئيس قيس سعيد بتشكيل لجنة استشارية لصياغة دستور جديد (الشرق)

Lebanon 24
22-05-2022 | 07:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لجنة انتخابات جديدة في تونس.. الرئيس يطيح أتباع "النهضة"
lebanon 24
22/05/2022 18:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التونسي قيس سعيد يصدر أمرا رئاسيا بالتشكيل الجديد لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برئاسة فاروق بوعسكر
lebanon 24
22/05/2022 18:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التونسي يعلن عن تشكيل لجنة لتأسيس "جمهورية جديدة"
lebanon 24
22/05/2022 18:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التونسي: سيتم إعداد دستور جديد والكلمة ستكون للشعب عن طريق الاستفتاء
lebanon 24
22/05/2022 18:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
11:43 | 2022-05-22
11:40 | 2022-05-22
11:40 | 2022-05-22
11:20 | 2022-05-22
11:05 | 2022-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website